Правительство создало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры

Кабинет Министров принял решение о создании Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое будет заниматься восстановлением поврежденного жилья.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что восстановление Украины станет объединяющей идеей для Европы, а реализация Плана большого восстановления Украины — важная часть сотрудничества с Европейским Союзом.

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в 6 раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", — отметил Шмигаль.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры создано на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог.

"Восстановление разрушенного и инфраструктурное развитие является сложным, комплексным процессом, который будет включать десятки тысяч проектов в разных отраслях и во всех регионах. Для быстрого и качественного восстановления, прежде всего, нам необходимо организовать команду профессионалов, которые будут иметь полное понимание всех масштабов разрушений, потребность населения," видение планов развития Самое важное – у нас появляется структура, которая ответственна за эффективность, прозрачность и подотчетность восстановления. Для этого мы разрабатываем и запускаем различные цифровые решения, обновляем законодательство, консультируемся с партнерами. Новое агентство будет способно воплощать амбициозные планы в реальность", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, накануне премьер-министр с правительственной командой в Ирпене дал старт направлению "Восстановление Украины" в рамках платформы United24. За счет средств доноров будут восстановлены первые 18 многоквартирных домов, поврежденных во время российской оккупации части Киевщины.