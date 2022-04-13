Правящая коалиция Германии согласовала поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом в твиттере сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер.

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"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП смогли убедить в этом наших партнеров по коалиции", — написал Фабер.

Liebe Freunde,



Deutschland wird jetzt schnell schweres Gerät in die Ukraine liefern. Ich bin froh, dass wir von der @fdpbt unsere Koalitionspartner davon überzeugen konnten. — Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022

Напомним, Украина пригласила в Киев канцлера Германии Олафа Шольца после того, как отказалась принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

Штайнмайер хотел приехать в украинскую столицу 13 апреля, но Зеленский не захотел с ним встречаться, так как считает, что немецкий президент имеет "тесные связи с Россией".