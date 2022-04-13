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Правящая коалиция Германии согласовала поставки тяжелого вооружения Украине
Правящая коалиция Германии согласовала поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом в твиттере сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер.
"Дорогие друзья, Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы из СвДП смогли убедить в этом наших партнеров по коалиции", — написал Фабер.
Напомним, Украина пригласила в Киев канцлера Германии Олафа Шольца после того, как отказалась принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Штайнмайер хотел приехать в украинскую столицу 13 апреля, но Зеленский не захотел с ним встречаться, так как считает, что немецкий президент имеет "тесные связи с Россией".