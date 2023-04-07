Председатель Совета адвокатов раскритиковал ГБР за обыски у известного адвоката

"ГБР, к сожалению, превратилось в преступную организацию. Вызывающие, туповатые, хамовитые, и главное, любители русни". Так отреагировал председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко на события вокруг обыска сотрудниками Государственного бюро расследований у адвоката Андрея Кузьменко.

Об обыске сообщил в Facebook коллега Андрея Кузьменко адвокат Андрей Доманский.

“В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома потребовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри автомобиля. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же с фиксированием на видеокамеру, что является нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто принадлежащее юридической фирме были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, также связанные с тайной адвоката”, – сообщил он.

В свою очередь, председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко прокомментировал, по его мнению, дерзкое поведение правоохранителей, которые понесут ответственность в свое время.

“ГБР, к сожалению, превратилось в преступную организацию. Вызывающие, туповатые, хамовитые, и главное, любители русни. Стоит упомянуть клинстоны, которые они изымали как вещественные доказательства у наших ПВО. В результате преступных действий наше ПВО ослепло прямо перед войной. И никакая падаль не села за это в тюрьму. Безнаказанность всегда рождает произвол и превращает в преступников, тех, кто должен защищать закон. Относительно адвоката нарушения делались демонстративно дерзко. Типа, видишь ли мы нарушаем закон и нам за это ничего не будет! Пусть эта сыграет не расслабляется, потому что адвокатское сообщество с зубами, и ответственность для них наступит, как настанет время, когда им потребуется адвокат”, – написал Петр Бойко.