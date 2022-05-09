Премьер-министр Украины рассказал, какой может быть финансовая помощь от западных партнеров в следующие 3-4 месяца

Украинское правительство ожидает в мае поступление еще $5 млрд помощи. При этом руководство страны рассчитывает на подобный объем каждый месяц минимум до конца лета.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина уже договорилась о поддержке Украины различными инструментами — кредитами, грантами, помощью, проектами — на $10 млрд долларов. Из них больше $4,5 млрд страна уже получила.

"Остальные еще в процессе договоренностей и заключения договоров. Соответственно, мы ожидаем, что получим их в ближайшее время. Практически каждую неделю идет подписание договоров и получение денег. Мы на май ожидаем следующие $5 млрд, в которых нуждаемся. Договорились с МВФ – лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, – что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно", — отметил Шмыгаль.

При этом МВФ, по его словам, фактически взял на себя лидерство, создав административный счет, через который все партнеры могут помогать Украине. Это может быть как прямое бюджетное финансирование через этот счет, гранты, кредиты, так и SDR – специальные права заимствования. Премьер-министр говорит, что он подписал "35 писем на 35 своих коллег премьер-министров развитых стран, чтобы они 10% своих специальных прав заимствования, которые в прошлом году были розданы им МВФ, передали в пользу Украины".

"Канада была одной из первых, кто инициировал передать нам часть SDR. Премьер-министр Джастин Трюдо и вице-премьер Христя Фриланд показали действительно хороший и яркий пример, они начинали разговоры с другими партнерами о поддержке нас. Безусловно, это и Соединенные Штаты, которые оказывали и оказывают беспрецедентную поддержку и в части поставок вооружений для Украины, и в части новой программы ленд-лиза", — отметил чиновник.

Он также рассказал о договоренностях с Конгрессом, президентом и министром финансов США, по которым в пакете поддержки для Украины на $33 млрд более $8 млрд – на четыре месяца. То есть США будут каждый месяц делать взнос через административный счет МВФ на сумму более $2 млрд.

"Пока для начала договорились о трех-четырех месяцах помощи, с разными партнерами по-разному. С МВФ мы говорили о четырех месяцах по 5 млрд долларов – это то, что нам сейчас нужно для военного бюджета", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине преодолеть бюджетный разрыв в рамках своих возможностей.