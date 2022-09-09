Премьер Польши прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром 9 сентября прибыл в столицу Украины, где проведет несколько официальных встреч по сотрудничеству Польши с Украиной во многих сферах.

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Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Polsat News.

"Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью", — рассказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности и добавил, что визит Моравецкого - это, в частности, "политический сигнал Кремлю".

"Этот сигнал также будет отправлен сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", – добавил пресс-секретарь правительства.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в последний раз посещал Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы. В мероприятии приняли участие около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

Тогда же на площади Конституции у здания Верховной Рады президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Дуда открыли Аллею смелости, на которой будут отчеканены имена международных друзей и партнеров Украины.