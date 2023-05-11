"Премьер-разрушитель": политолог предостерег от неудач Шмыгаля в вопросах поставок оружия после "зерновых" провалов

После неудач в экономической сфере, связанных с запретом на импорт в ряд стран Европы зерна и других продовольственных товаров из Украины, премьер-министр Денис Шмигаль пытается переключить внимание общественности на более выигрышную тему поставки оружия.

Такое мнение высказал политолог Марьян Ощановский в блоге на сайте "Цензор".

"В День Европы, 9 мая, Киев посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на безусловную и неоценимую поддержку Украины со стороны стран Евросоюза, в части военной помощи, экономические отношения с Брюсселем сейчас не в лучшей кондиции. Причина — запрет со стороны ЕС на импорт пищевых продуктов украинских фермеров...", - написал эксперт.

По мнению политических обозревателей и участников аграрного рынка, правительство Дениса Шмыгаля проиграло трек с продовольственным кризисом.

"Во-первых, провальными были переговоры с поляками. Как следствие, Украина согласилась на унизительное конвоирование собственных вагонов с продовольствием в порты — даже без возможности для водителей заехать по дороге на заправку в Польше. Во-вторых, когда другие страны увидели, что об украинскую позицию в этом вопросе можно вытирать ноги, то и себе ужесточили ограничения. В результате Украину полностью вытеснили из переговоров и дальше ЕС договаривался со своими членами о компенсациях и условиях запретов на украинскую продукцию. Вместо того чтобы лично взяться за решение критического для экономики вопроса, Шмигаль летал в международные вояжи", - написал политолог.

По итогам визита фон дер Ляйен в Киев, премьер Денис Шмигаль написал в своем телеграмм-канале: "Поднял вопрос экспорта украинской аграрной продукции в Европейский союз. Благодарен за поддержку инициативы президента Украины Владимира Зеленского по созданию координационной группы для мониторинга соответствующих проблемных вопросов".

Комментируя это сообщение, политолог назвал его издевательством над фермерами.

"Это выглядит как издевательство над фермерами, а также признание собственной профнепригодности со стороны главы правительства. Ведь получается, что за месяц, с тех пор, как продолжается "горячая" фаза продовольственного противостояния — этот вопрос с ЕС не поднимался? То есть правительство, призванное защищать интересы экономики — даже не наладил рабочий контакт с Брюсселем по вопросу, который будет напрямую влиять на будущее ключевой отрасли в стране?", — спросил Ощановский.

Он назвал Шмыгаля "премьер-разрушитель".

"Президент договаривается о поддержке и взаимодействии с главами соседних государств, но премьер не способен удержать экономическое равновесие в отношениях, создавая больше поводов для перманентных кризисов. После того, как Зеленский посетил Польшу и встретился с президентом Дудой, Украина руками правительства Шмыгаля полностью "сливает" переговоры по поставкам продовольствия", — считает эксперт.

По мнению политолога, чтобы информационно разбавить экономические фиаско, Денис Шмигаль активно занялся вопросами привлечения военной помощи для Украины.

"С точки зрения пиара это почти беспроигрышная стратегия: публично отказать Киеву, да еще и в лицо главе правительства сейчас будут готовы единицы еврочиновников. Поэтому "положительный результат", а соответственно и положительные упоминания в медиа - почти гарантированы. Другое дело, что оружие не компетенция премьер-министра, ведь эти вопросы решаются на Рамштайне министрами обороны. И все, о чем может говорить Шмигаль со своим визави в европейских столицах - это просто констатация результатов этих переговоров", - считает Ощановский.

Впрочем, для достижения реального результата одного желания премьера мало, уверен эксперт.

"Нужно проводить системное реформирование судебного, земельного, налогового, корпоративного законодательства, которое упростит приход этого и многих других видов бизнеса в Украину. К тому же вместо реальных инвестиций Украина будет получать только кредитную и грантовую помощь для поддержки штанов, которой явно не хватит для полноценного восстановления и развития после войны", - добавил политолог.