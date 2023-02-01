Президент Австрии прибыл в Киев

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в среду, 1 февраля, с визитом в Киев.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", – написал Ван дер Беллен.

Он добавил, что своим присутствием в Киеве стремится продемонстрировать солидарность с украинским народом, мужественно противостоящим российской агрессии.

"То, что эта поездка в Киев происходит сразу после моего официального вступления в должность, является целенаправленным проявлением солидарности и поддержки людей в Украине", - заявил Ван дер Беллен.

По его словам, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Да, Австрия является нейтральной в военном плане. Но мы ни в коем случае не нейтральны в нашей позиции. Украинцы сражаются за свою страну и будущее своих детей, и мы им в этом помогаем", - подчеркнул президент Австрии.

Он добавил, что Австрия поможет Украине с энергетическим оборудованием.

Отметим, победивший на выборах президента Австрии Александер Ван дер Беллен 26 января был приведен к присяге на второй шестилетний срок полномочий.

Ранее министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на встрече в Будапеште договорились продолжить соблюдать политику отказа поставки оружия в Украину.