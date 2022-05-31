Президент Словакии Чапутова приехала в Киев для встречи с Зеленским

Президент Словакии Зузана Чапутова приехала в Киев для того, чтобы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Чапутова написала на своем Facebook.

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"Дорогой Володимир, рада, что мы сегодня встречаемся с тобой в Киеве. Вы платите высокую цену за защиту своей страны. Словакия с вами, господин президент!", - написала Чапутова.

Напомним, 30 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку Франции украинскому народу.

В ходе встречи Колонна уверила украинскую сторону в том, что Франция поддерживает стремления Украины получить статус кандидата в члены Европейского союза по ускоренной процедуре, а также анонсировала поставки тяжелого вооружения.