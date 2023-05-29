Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы

В Министерстве обороны Украины начали разрабатывать изменения в Положение о прохождении военной службы в ВСУ в мирное время и в особый период. Они будут четко разграничены и регулированы в соответствии со стандартами НАТО.

В ведомстве сообщили, что военнослужащие будут назначаться на должности, соответствующие их фактическим воинским званиям.

Для военных будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании, а назначаться на более высокие должности они будут по рейтингу.

Кроме этого, Минобороны введет ротации военных на определенных должностях, чтобы они приобретали новый опыт.

В сообщении отмечается, что те военнослужащие, кандидатуры которых дважды отклонялись от повышения по службе, могут быть уволены.

В Минобороны подчеркнули, что после разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан на подпись президенту.

До конца года Украина способна имплементировать около 30-35% стандартов НАТО. В настоящее время уже почти 18% стандартов НАТО внедрены, еще столько Украины имплементирует до конца года.

Несмотря на это, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.