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"Призываем глянуть правде в глаза". В МИД отреагировали на очередное скандальное заявление премьера Венгрии
В Министерстве иностранных дел в ответ на упреки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о зависимости Украины от финансовой поддержки партнеров напомнили о зависимости самого Будапешта от денег ЕС.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, совсем не удивляет, что очередное антиукраинское заявление Орбана получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве.
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержки своей экономической стабильности. Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, в первую очередь, в свою собственную безопасность", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Николенко также отметил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.
Напомним, Виктор Орбан снова оскандалился из-за заявления об Украине. Он заявил, что Украина "финансово несуществующая страна", и без поддержки партнеров война сразу закончится.
Отметим, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.