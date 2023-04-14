"Призываем глянуть правде в глаза". В МИД отреагировали на очередное скандальное заявление премьера Венгрии

В Министерстве иностранных дел в ответ на упреки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о зависимости Украины от финансовой поддержки партнеров напомнили о зависимости самого Будапешта от денег ЕС.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, совсем не удивляет, что очередное антиукраинское заявление Орбана получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве.

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержки своей экономической стабильности. Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует, в первую очередь, в свою собственную безопасность", - отметил он.

Николенко также отметил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Напомним, Виктор Орбан снова оскандалился из-за заявления об Украине. Он заявил, что Украина "финансово несуществующая страна", и без поддержки партнеров война сразу закончится.

Отметим, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.