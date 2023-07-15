Процесс затягивают США. ЕС до сих пор не может начать обучение украинских пилотов на F-16

Присоединившиеся к "авиационной коалиции" страны Евросоюза до сих пор ждут от США официального утверждения программы. До этого они не могут приступить к обучению на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальные лица США и Европы.

Обучение F-16 не может начаться, пока Государственный департамент официально не подпишет запрос на передачу инструкций по эксплуатации, тренажеров и других материалов, связанных с самолетами. США по состоянию на середину июля этого все еще не сделали.

Представитель Пентагона, подполковник Гаррон Гарн отметил, что официальный запрос "все еще рассматривается", несмотря на то, что президент Джозеф Байден пообещал дать "зеленый свет" программе.

Однако в Пентагоне уверены, что страны ЕС в скором времени получат разрешение на тренировку украинских пилотов на F-16.

Напомним, Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены.