Прокуратура объявила о подозрении в госизмене экс-главе МИД Грищенко и экс-главе Минюста Лавриновичу

Офис генерального прокурора объявил о подозрении в государственной измене бывшему министру иностранных дел Константину Грищенко, а также бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими Президентом и Премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, и закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в результате таких действий в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

В сообщении не указано имен подозреваемых, однако на время подготовки Харьковских соглашений МИД возглавлял Константин Грищенко, а Минюст Александр Лавринович.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Руслан Демченко был назначен на этот пост 16 июня 2020 года. Во времена Януковича он являлся заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов "Харьковских соглашений".