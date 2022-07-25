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Прокуратура объявила о подозрении в госизмене экс-главе МИД Грищенко и экс-главе Минюста Лавриновичу

Прокуратура объявила о подозрении в госизмене экс-главе МИД Грищенко и экс-главе Минюста Лавриновичу

Офис генерального прокурора объявил о подозрении в государственной измене бывшему министру иностранных дел Константину Грищенко, а также бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими Президентом и Премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, и закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в результате таких действий в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

В сообщении не указано имен подозреваемых, однако на время подготовки Харьковских соглашений МИД возглавлял Константин Грищенко, а Минюст Александр Лавринович.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Руслан Демченко был назначен на этот пост 16 июня 2020 года. Во времена Януковича он являлся заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов "Харьковских соглашений".

Автор:
Степан Крьока