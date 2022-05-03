Провести деблокаду Мариуполя нет возможности, — Данилов

Военным путем спасти защитников Мариуполя у Украины пока не получится. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире ISLND TV.

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"Будь хотя бы маленькая возможность их оттуда освободить в плане военной операции, то она бы обязательно состоялась, - заявил секретарь СНБО.

По его словам, причина в отсутствии необходимого количества тяжелого вооружения.

Данилов заявил, что требуемого количества техники для осуществления силовой деблокады у Украины пока нет.

"Если бы она была, то президент бы дал команду, и спецоперация была бы проведана", - уверен Данилов.

Ранее Данилов заявил, что Венгрия была предупреждена РФ о предстоящем полномасштабном нападении на Украину.

Он также говорил, что в Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев,