Прозрачный механизм компенсации за разрушенное жилье должен стать одним из ключевых приоритетов для власти на 2023 год – заявление правозащитников

Обеспечить справедливую и обоснованную компенсацию за имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии против Украины – один из ключевых приоритетов для власти в направлении защиты прав человека на 2023 год. Об этом говорится в документе "10 приоритетных шагов в сфере защиты прав человека в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии на 2023 год", подготовленном рядом правозащитных организаций.

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Документ подписали представители Центра прав человека ZMINA, ОО Крым SOS, БФ "Право на защиту", ОО "Донбасс СОС", Крымская правозащитная группа, ОО "Восток СОС", Общественный холдинг "Группа влияния", БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

По мнению представителей правозащитных объединений, справедливую и обоснованную компенсацию за имущество, поврежденное в результате российской агрессии, должны предоставлять по прозрачной и доступной внесудебной процедуре, предусмотренной отдельным специальным законом.

"Одной из инициатив, призванных урегулировать этот вопрос, является законопроект № 7198 , взятый за основу 01.04.2022 (теперь он ожидает второго чтения). Законопроект определяет правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества (квартиры, другие жилые помещения в здании, дома усадебного типа и т.п.) в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с 24.02.2022. Также он призван определить принципы создания и ведения Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а наибольшее внимание законопроект уделяет предоставлению компенсации за уничтоженные объекты недвижимости, хотя много связанных с этим условий, как и порядок предоставления компенсации за поврежденные объекты, должно дополнительно установить правительство", - говорится в документе.

По мнению правозащитников, в сегодняшней версии законопроекта остается вопрос получения компенсации ущерба, нанесенного до начала широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины.

"Дополнительное урегулирование может потребовать и вопрос о предоставлении компенсации пострадавшим, которые уже отстраивают свою уничтоженную или поврежденную недвижимость самостоятельно. Следовательно, проект закона № 7198 нужно доработать с учетом ключевых замечаний и принять во втором чтении", - подчеркивают авторы.

Среди других шагов, которые должны стать приоритетными в 2023 году в сфере защиты прав человека, правозащитники выделили ратификацию Римского устава Международного уголовного суда, введение административной (внесудебной) процедуры признания актов гражданского состояния, состовшихся на временно оккупированных территориях Украины, четкое законодательное определение категорий лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, авторы также считают ключевыми для власти внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за коллаборационную деятельность, создание условий для подтверждения образовательных квалификаций теми, кто получил образование на временно оккупированной территории, изменение подходов к назначению помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, обеспечение эффективного механизма эвакуации гражданского населения во время военного положения.