Путин готовит для Украины "корейский" сценарий — разведка

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что президент РФ Владимир Путин может попытаться навязать нашему государству "корейский" сценарий и разделить Украину на две части, собрав все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силах", — заявил Буданов.

По его мнению, россияне попытаются объединить уже захваченные территории "в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине".

"Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне", — отметил Буданов.

По его словам, для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установки сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

"Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — добавил начальник разведки.