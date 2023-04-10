"Путин исчерпал свой лимит". Секретарь СНБО объяснил, на чьей стороне играет время в войне России против Украины

Разговоры о том, что время в войне России против Украины играет на стороне врага, не стоят ничего. Время работает на тех, кто принимает верные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, остальные факторы имеют второстепенное значение.

"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться то, когда "Запад устанет от Украины", когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты", - отметил он.

Данилов заверил, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал свой временной лимит.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?", - добавил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывал

, что заявления, которые звучат относительно возможного контрнаступления украинских войск в ближайшее время, могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеют лишь несколько человек.