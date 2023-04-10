- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"Путин исчерпал свой лимит". Секретарь СНБО объяснил, на чьей стороне играет время в войне России против Украины
Разговоры о том, что время в войне России против Украины играет на стороне врага, не стоят ничего. Время работает на тех, кто принимает верные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, остальные факторы имеют второстепенное значение.
"Кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться то, когда "Запад устанет от Украины", когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данилов заверил, что российский диктатор Владимир Путин исчерпал свой временной лимит.
"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни - напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?", - добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывал
, что заявления, которые звучат относительно возможного контрнаступления украинских войск в ближайшее время, могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеют лишь несколько человек.