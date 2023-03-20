Путин назвал "статистику" зернового соглашения: в МИД Украины опровергли его данные

Президент России Владимир Путин заявил, что лишь 3% продукции, которую Украина поставляет зерновым коридором, экспортировали в Африку. Однако приведенная им статистика не соответствует действительности, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как пишет "Коммерсантъ", Путин сказал, что 45% продовольствия по зерновому соглашению отправилось в Европу, а 3% – в Африку.

На это в МИД Украины ответили, что Россия не оставляет попыток подорвать соглашение. Николенко отметил, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран:

в страны Африки – 2,9 млн тонн (11,6%);

в страны Азии – 12,1 млн. тонн (48,2%);

в страны Европы – 10,1 млн. тонн (40,2%).

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран", – написал представитель МИД.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы лишь на 60 дней. В Москве угрожают выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий.