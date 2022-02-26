"Путин х**ло и Слава Украине!": российский офицер попал в плен ВСУ и рассказал о планах врага (ВИДЕО)

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в ходе отражения военной агрессии Российской Федерации взяли в плен российского офицера полицейского спецназа (СОБР). Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Оккупантам не хватает военных сил, они присоединяют полицию. Наслаждайтесь офицером полицейского спецназа (СОБР)", — отметили украинские военные.

Во время допроса российский офицер сдал имена всех своих генералом, их планы и тактику. Сообщил куда и как российские оккупанты передвигались на территории Украины.

Многие российские военные не знали, куда они идут утром 24 февраля. Пленный рассказал, что понял, где он находится, только когда оказался на территории Чернобыльской АЭС. Позже он получил приказы и двинулся в сторону Киева.

При этом украинские военные отбили атаки российских захватчиков, сожгли их технику, поэтому план оккупантов провалился.

На видео российский офицер озвучил строчку из знаменитой украинской песни "Путин х**ло" и сказал: "Слава Украине, Героям Слава!"

Это уже не первый дезориентированный российский военный. Захватчики часто сами не знают, куда и зачем они идут. В частности, накануне один из попавших в плен оккупантов рассказал, что думал возвращаться домой после военных учений, но их неожиданно отправили нападать на Украину.

Первых военных ВСУ взяли в плен через несколько часов после начала войны с Россией, 24 февраля.