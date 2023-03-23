Пять опасностей. Зеленский назвал ключевые причины, которые затягивают войну в Украине

Существуют пять ключевых опасностей, которые затягивают войну в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения из поезда в Европейский совет.

Как отметил президент, первая из этих опасностей – это промедление с передачей украинским военным оружия, прежде всего дальнобойного, которое может защитить украинцев от террора.

Второй пример затягивания войны – нерешительность по поводу передачи Украине современных самолетов. Зеленский поблагодарил Польшу и Словакию за решения относительно МиГов для Украины, ведь это значительно усилит защиту украинского неба, но подчеркнул нужду в более современных воздушных суднах.

Третья опасность – это затягивание санкционных решений.

"Тем более, не может быть размывание санкций, особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасностью. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам", – высказался президент.

По словам президента, четвертый фактор состоит в том, что до сих пор не состоялся Саммит формулы мира, о необходимости организации которого давно говорит Украина.

"Все прекрасно понимают, что в сложившихся условиях многие лидеры не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из мировых или европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно добавит", – отметил Зеленский.

Пятый пример – опасность затягивания процесса сближения Украины и Европейского Союза.

"Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в ЕС. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", – сказал глава государства.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.