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Пять опасностей. Зеленский назвал ключевые причины, которые затягивают войну в Украине
Существуют пять ключевых опасностей, которые затягивают войну в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения из поезда в Европейский совет.
Как отметил президент, первая из этих опасностей – это промедление с передачей украинским военным оружия, прежде всего дальнобойного, которое может защитить украинцев от террора.
Второй пример затягивания войны – нерешительность по поводу передачи Украине современных самолетов. Зеленский поблагодарил Польшу и Словакию за решения относительно МиГов для Украины, ведь это значительно усилит защиту украинского неба, но подчеркнул нужду в более современных воздушных суднах.
Третья опасность – это затягивание санкционных решений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тем более, не может быть размывание санкций, особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасностью. Сильные санкции – это безопасность, ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам", – высказался президент.
По словам президента, четвертый фактор состоит в том, что до сих пор не состоялся Саммит формулы мира, о необходимости организации которого давно говорит Украина.
"Все прекрасно понимают, что в сложившихся условиях многие лидеры не смогут приехать в Украину, поэтому можно организовать саммит в одной из мировых или европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно добавит", – отметил Зеленский.
Пятый пример – опасность затягивания процесса сближения Украины и Европейского Союза.
"Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в ЕС. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", – сказал глава государства.
Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.