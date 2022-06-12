"Пытается уничтожить культуру": Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.

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Об этом на брифинге заявил американский лидер Джо Байден.

"Посмотрите, что он (Путин - ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - заявил Байден.

По его словам, Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - добавил Байден.

Напомним, в субботу, 11 июня, Джозеф Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Российская Федерация вторгнется в его страну 24 февраля.

В то же время США продолжают оказывать Украине финансовую и военную помощь. В частности, 10 июня Штаты выделили Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $7,5 млрд.