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"Пытается уничтожить культуру": Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины
Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.
Об этом на брифинге заявил американский лидер Джо Байден.
"Посмотрите, что он (Путин - ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - заявил Байден.
По его словам, Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - добавил Байден.
Напомним, в субботу, 11 июня, Джозеф Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Российская Федерация вторгнется в его страну 24 февраля.
В то же время США продолжают оказывать Украине финансовую и военную помощь. В частности, 10 июня Штаты выделили Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $7,5 млрд.