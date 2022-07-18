Рада приняла законопроект позволяющий бесплатную передачу водоканалов в коммунальную собственность

Верховная Рада приняла в целом законопроект №6060, который позволяет бесплатную передачу предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с государственной в коммунальную собственность. Об этом на своем телеграм канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

В пояснительной записке законопроекта сказано, что существующие нормы по передаче государственного имущества в сфере водопроводно-канализационного хозяйства значительно сужают возможности органов местного самоуправления, определяя круг безвозмездной передачи исключительно отдельными объектами инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного и газового хозяйства (включая сети, сооружения, оборудование).

При этом децентрализация в Украине позволяет органам местного самоуправления более успешно реализовывать программы развития и модернизации коммунальных предприятий, однако объекты государственной собственности в этом вопросе ограничены.

Принятие законопроекта направлено на усовершенствование системы управления в сфере обеспечение водной безопасности государства, расширение возможностей органов местного самоуправления для обеспечения модернизации систем питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7531, который предполагает запрет принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги на период военного времени.