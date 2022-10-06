Рада призвал мир поддержать национально-освободительные движения народов России

Верховная Рада призвала международное сообщество к принятию всех необходимых мер по "прекращению преследования кремлевским режимом лидеров и членов национально-освободительных движений народов Российской Федерации".

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За соответствующий проект постановления №8105 проголосовали 322 депутата, при этом ни один не был против и не воздержался. В частности, за решение дали голоса большинство нардепов из всех фракций и групп.

Он был внесен руководством парламента в лице Руслана Стефанчука и его заместителей Александра Корниенко и Елены Кондратюк, а также рядом нардепов, в том числе главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Согласно документу, Рада поддерживает неотъемлемое право народов РФ на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, общепризнанными нормами и принципами международного права.

Также украинский парламент призвал мир принять меры для "прекращения практики депортации и внутреннего перемещения граждан России с целью искажения этнического состава регионов РФ".

Кроме того, нардепы призвали международное общество к принятию мер по безоговорочному гарантированию гражданам РФ права на свободное выражение мнений, участие в мирных собраниях, свободу объединений, свободу совести и вероисповедания, а также на обеспечение свободного развития традиций и культурной самобытности народов РФ.

Парламентарии обратились к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира с призывом к последовательной поддержке народов РФ в реализации ими права на самоопределение.

Также они призвали к усилению всесторонней поддержки Украины ради ее победы в российско-украинской войне с последующей "деимпериализацией РФ и деколонизацией народов, присоединенных и удерживаемых в ее составе".

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает мобилизацию мужчин в национальных республиках России формой этнических чисток. После этого Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в РФ на войну против Украины имеет признаки геноцида, поскольку он считает ее направленной на уничтожение таким способом коренных народов РФ, а также крымских татар.

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