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Рада призвала мир не признавать так называемые "местные выборы" на оккупированных территориях

Рада призвала мир не признавать запланированные РФ "выборы" на оккупированных территориях Украины
Рада призвала мир не признавать запланированные РФ "выборы" на оккупированных территориях Украины

Депутаты Верховной Рады приняли обращение к парламентариям других стран по поводу так называемых местных выборов, которые РФ планирует провести 10 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, принятие соответствующего проекта постановления №9581 поддержали 287 народных депутатов.

Фото 2 — Рада призвала мир не признавать так называемые "местные выборы" на оккупированных территориях

О чем говорится в обращении:

  • призыв к международным организациям, правительствам стран мира не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, если там будут присутствовать "представители" с оккупированных территорий;
  • призыв не допускать участия делегаций органов власти России на всех уровнях в работе международных организаций и их парламентских структур;
  • признать, что незаконные действия России еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины;
  • способствовать уголовному преследованию лиц, принявших участие в организации незаконных выборов, проводящих агитацию, баллотировавшихся, осуществляющих наблюдение или иным образом участвовавших в незаконном избирательном процессе, организованном российскими оккупационными властями.

"Любые российские выборы на оккупированных территориях Украины - это фарс, мир не должен признавать представителей оттуда и максимально изолировать РФ", - подчеркнул Гончаренко.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ, оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом в РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько