Рада призвала мир не признавать так называемые "местные выборы" на оккупированных территориях

Депутаты Верховной Рады приняли обращение к парламентариям других стран по поводу так называемых местных выборов, которые РФ планирует провести 10 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, принятие соответствующего проекта постановления №9581 поддержали 287 народных депутатов.

О чем говорится в обращении:

призыв к международным организациям, правительствам стран мира не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ, если там будут присутствовать "представители" с оккупированных территорий;

призыв не допускать участия делегаций органов власти России на всех уровнях в работе международных организаций и их парламентских структур;

признать, что незаконные действия России еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины;

способствовать уголовному преследованию лиц, принявших участие в организации незаконных выборов, проводящих агитацию, баллотировавшихся, осуществляющих наблюдение или иным образом участвовавших в незаконном избирательном процессе, организованном российскими оккупационными властями.

"Любые российские выборы на оккупированных территориях Украины - это фарс, мир не должен признавать представителей оттуда и максимально изолировать РФ", - подчеркнул Гончаренко.

Местные выборы в РФ 10 сентября

На фоне предстоящих местных выборов в РФ, оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом в РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.

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