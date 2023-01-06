Раде предлагают заявить о посягательствах РФ на государственность Украины. Появился проект постановления

Народные депутаты предлагают Верховной Раде заявить о посягательствах РФ на государственность Украины с целью ее уничтожения. Соответствующий проект постановления (№ 8335 ) зарегистрирован в Верховной Раде 5 января.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что в течение длительного времени РФ совершает системные действия, направленные на уничтожение украинской национально-культурной идентичности, украинской политической нации, украинской государственности.

"Созданная в России нацистская по своей сути государственная идеология новой идентичности "русского мира" на почве мифологии об "исторической России" отрицает этническую самобытность украинского народа, его язык, культуру, религию, его право на свободный социально-экономический, политический и национально-культурный развитие", – говорится в записке.

В сопроводительном документе также отмечается, что любое посягательство на национальную государственность является прямой угрозой для создавшего ее народа, делает невозможным его свободный выбор социальной, экономической, политической и культурной жизни и угрожает его физическим уничтожением, а следовательно, имеет признаки геноцида.

Верховная Рада обращается к ООН, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств признать действия РФ против Украины международным преступлением, что позволит привлечь ее политическое и военное руководство к международно-правовой ответственности.