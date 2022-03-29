Ракетный удар по нефтебазе под Ровно: пожар продолжается

После того как в понедельник, 28 марта, войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области, спасатели пытаются погасить возникший пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Участвуют также специалисты химической лаборатории, так как под удар попала нефтебаза.

"Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение", — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших при пожаре нет.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что российские войска предпринимают атаки на склады топлива, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса.

Перед этим российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно (Ровенская область). Пожар на объекте удалось быстро локализовать.

Тогда же российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту в Львове.