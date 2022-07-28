Распоряжаться выделенными на ремонт дорог Полтавщины деньгами будет одиозный чиновник из Харькова, - СМИ

Назначение одиозного Дмитрия Мандрикова ответственным за капитальное строительство и ремонт дорог в Полтавской области приведет и к отсутствию в бюджете денег, и к отсутствию дорог в области.

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Об этом пишет издание Telegraf, отмечая, что такой вывод следует из "сомнительного бэкграунда Мандрикова", который 10 лет занимает должность главы КП "Харьковпарксервис".

"Мандриков – человек не слишком публичный, но хорошо известный в Харькове как многолетний "главный парковщик города". С 2012 года занимал должность директора харьковского коммунального предприятия "Харьковпарксервис". Горожане деятельность КП связывают с коррупцией и выражают недовольство сервисом в городе", – отмечает издание.

За почти 10 лет реформирования отрасли, пишут журналисты, за время работы Мандрикова во главе КП "Харьковпарксервис" деньги за парковку "собирали преимущественно контролируемые Мандриковым фирмы-прокладки, получившие в аренду участки для парковок. А горбюджет в результате получал от этих фирм сущие копейки и обслуживание парковок было либо совсем убыточным, либо приносило мизерную, номинальную прибыль. В 2020 году, по данным СМИ, одно место для парковки приносило в бюджет города 13 копеек прибыли в день. В 2019 году предприятие при наличии 6 тысяч паркомест умудрилось вообще стать убыточным".

"Интересно, что при небольшой зарплате чиновника он вместе с женой сумел обзавестись домом, квартирой и земельным участком. При этом в декларации, например, за 2018 год указано, что жена Мандрикова заработала в 7 раз больше мужа (примерно 700 тысяч гривен), 300 из которых сама же себе и подарила", - отмечает издание.

Чтобы лучше понимать, какого масштаба возможности теперь открываются перед "главным парковщиком Харькова", издание напоминает, что недавно на ремонт дорог Полтавской области было выделено 98 млн. гривен и это было только начало. 26 июля Полтавский облсовет выделил из областного бюджета на ремонт самых проблемных участков дорог области еще более 100 млн. грн. В течение года на эти цели будет выделено еще минимум 270 млн. грн., но уже из дорожного фонда госбюджета. Причем, первые 98 млн. грн. – это деньги территориальных громад. Каждая выделила сколько можно из собственного бюджета, чтобы обеспечить себя нормальными дорогами, и государству помочь создать эффективную логистику для обороны. Этими средствами и будет "управлять" Мандриков.

"Примечательно, что Мандриков является давним знакомым и земляком нынешнего главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина. Интересно, какие же результаты такой "успешный" управленец покажет на новом, куда более "теплом" месте", - заключает издание.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что контролировать выделяемые во время войны бюджетные деньги на ремонт и строительство дорог в Полтавской области, будет "хорошо известный в узких кругах Харькова" Дмитрий Мандриков.