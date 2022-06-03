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Разведчики из ГУР осуществляют коммуникацию с пленными "азовцами" - МВД
Разведчики из Главного управления разведки Минобороны коммуницируют с пленными бойцами полка "Азов". Украинские военнопленные рассказывают об условиях содержания и питании.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона "Единые новости".
"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", – рассказал глава МВД.
По его словам, это одна из героических страниц не только ста дней несокрушимости, но и всей истории Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации с помощью СБУ было возвращено в Украину 324 украинских пленных.
В то же время, в Украине появились злоумышленники, которые наживаются на родственниках военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести.