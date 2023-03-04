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Разведка Британии о ситуации в Бахмуте: бои продолжаются, ВСУ перекидывают туда элитные подразделения
Украинская оборона города Бахмут в Донецкой области находится под все более сильным давлением. Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.
Об этом сообщает разведка Британии.
В разведке отмечают, что в Бахмуте и вокруг него продолжаются интенсивные бои.
"Регулярная российская армия и силы "группы Вагнера" продвинулись дальше в северные пригороды города, которые сейчас являются удерживаемым Украиной рубежом, уязвимым для российских атак с трех сторон", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным разведки, Украина усиливает этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.
"Подконтрольные украинской власти пути снабжения из города становятся все более ограниченными", - добавили в разведке.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия активизировала информационную кампанию, которая сопровождает штурм Бахмута Донецкой области и имеет целью деморализовать украинское общество и военных.