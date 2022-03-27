Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете через несколько месяцев - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что что народный референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтральном статусе Украины за несколько месяцев, что скорее парламентской процедуры конституционных изменений. Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

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Так, по его словам только народ Украины может принять решение о статусе страны и гарантиях.

"Изменения того или иного статуса, а гарантии безопасности предполагают нейтральный статус – это конституционное изменение. Это две сессии. Две сессии – это год. Представляете, насколько все это может быть долго? Референдум – шаг быстрее. То есть, российский стороне нужны гарантии, что это произойдет. Потому референдум. Только народ может принять решение, что будет такой статус и такие гарантии. Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут проходить минимум год, согласно действующему законодательству ", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к изменениям в Конституции относительно нейтрального статуса.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для РФ. И насколько мне помнится, они начали войну. Пункт гарантий безопасности для Украины обсуждают. Он глубоко проработан", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что бумага с прописанными гарантиями безопасности должна превратиться в серьезный договор, подписанный всеми гарантами этой безопасности. А также обязательно должен быть референдум в Украине.

Напомним, что в интервью российским журналистам Зеленский заявил, что "демилитаризация" и "денацификация" не обсуждаются на переговорах с РФ.