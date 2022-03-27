Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете через несколько месяцев - Зеленский

Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете через несколько месяцев - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 5 Канал

Президент Зеленский заявил, что что народный референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтральном статусе Украины за несколько месяцев, что скорее парламентской процедуры конституционных изменений. Об этом он сказал в интервью российским журналистам. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Так, по его словам только народ Украины может принять решение о статусе страны и гарантиях. 

"Изменения того или иного статуса, а гарантии безопасности предполагают нейтральный статус – это конституционное изменение. Это две сессии. Две сессии – это год. Представляете, насколько все это может быть долго? Референдум – шаг быстрее. То есть, российский стороне нужны гарантии, что это произойдет. Потому референдум. Только народ может принять решение, что будет такой статус и такие гарантии. Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут проходить минимум год, согласно действующему законодательству ", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к изменениям в Конституции относительно нейтрального статуса.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для РФ. И насколько мне помнится, они начали войну. Пункт гарантий безопасности для Украины обсуждают. Он глубоко проработан", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что бумага с прописанными гарантиями безопасности должна превратиться в серьезный договор, подписанный всеми гарантами этой безопасности. А также обязательно должен быть референдум в Украине. 

Напомним, что в интервью российским журналистам Зеленский заявил, что "демилитаризация" и "денацификация" не обсуждаются на переговорах с РФ.