Решающим периодом войны в Украине станет осень, - ГУР МО

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что решающим периодом в войне со страной-агрессором РФ станет осень, а именно сентябрь-октябрь.

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Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь - октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - прогнозирует Скибицкий.

По его словам, бои могут быть не столь активны, однако зимний период тоже будет сложным, а враг будет держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Кроме того, Россия будет использовать энергетический шантаж, чтобы дестабилизировать ситуацию.

"А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть в Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и в отношении Донецкого региона", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что моральный дух российских войск меняется – это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на украинскую территорию.

"Мы сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях с начала, с февраля, сейчас составляет 30%", - отметил Скибицкий.

Он пояснил, что это ниже любых необходимых показателей, а те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%.

"И как раз относительно общей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы добиться успеха в целях России – это полная оккупация Украины – им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", – подытожил Скибицкий.

Отметим, ранее начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что в войне с РФ начался переломный момент, а россияне начинают понимать, что война касается непосредственно и их, а не продолжается где-то в мире.