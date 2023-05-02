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Политика
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"Решение уже скоро". Зеленский анонсировал большой пакет санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Украина готовит большой санкционный пакет против России. Решение будет принято уже в ближайшее время.

Об этом заявил 2 мая президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Провел совещание по усилению санкционных режимов – как наших, украинских, так и совместных с партнерами", - отметил он.

Президент заверил, что Украина внимательно следит за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции и фиксирует каждое направление. Также Киев работает вместе с партнерами, чтобы это заблокировать.

"Готовим большой санкционный пакет. Решение уже скоро", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада 2 мая проголосовала за проект постановления №9060, согласно которому обратилась ко всем иностранным государствам с призывом наложить санкции на российскую корпорацию "Росатом".

Автор:
Нина Комащенко