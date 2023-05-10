Резников анонсировал проект по восстановлению бойцов, находящихся на передовой

В Украине работают над проектом по декомпрессии, то есть психологической реабилитации военных, которые находятся на передовой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Суспільне".

По его словам, сейчас речь идет о пилотном проекте, программа которого включает возобновление бойцов в течение недели.

"Это когда они попадают в уютную атмосферу, где нет артиллерийских взрывов, где можно встретиться с семьей. Параллельно – поговорить и поработать с военными психологами. И эта неделя дает возможность столь быстрого восстановления. И боец возвращается назад с восстановленной способностью выполнять боевую задачу", – сказал Резников.

Министр отметил, что работа проходит по стандартам НАТО, и есть определенные потребности, которые будут решаться.

"Это дополнительное финансирование. Потребность в средствах для проведения этой психологической реабилитации военнослужащих и членов их семей. И во-вторых, нам нужна база", – сказал он.

В рамках проекта планируется открыть шесть центров психологического восстановления, которые будут расположены не дальше 150-200 километров от линии фронта.

"Там, где недалеко нужно выезжать, потому что это всего на неделю. Чтобы 2-3 часа максимум они в пути находились, встретились с семьей, неделя восстановления и возвращались на поле боя", – пояснил чиновник.