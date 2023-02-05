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Резников прокомментировал скандал вокруг фейкового "паспорта РФ" уволенного из Минобороны Лиева

Резников прокомментировал скандал вокруг фейкового "паспорта РФ" уволенного из Минобороны Лиева
Александр Лиев. Фото: скриншот видео

Министр обороны Алексей Резников указывает, что уволенный на днях из его ведомства Александр Лиев, исполнявший обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, попал в Министерство согласно всем процедурам. Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, передает "Укринформ".

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По словам главы ведомства, Лиев прошел открытые конкурсные процедуры в соответствии с законодательством и все специальные проверки, о чем есть соответствующие справки всех правоохранительных органов, и о претензиях к Лиеву он не слышал.

"Человек прошел проверку на полиграфе в СБУ... Все процедуры сделаны, ни у кого не возникло вопросов. Потом появляется фейковый паспорт - начинается "драка"... Разве это справедливо?" – подчеркнул Резников.

Напомним, что ранее издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источники в украинской разведке, что у Лиева есть якобы российский паспорт. Однако 3 февраля инициатор скандала журналист Михаил Ткач назвал публикацию о российском гражданстве Лиева "ошибкой" и принес извинения. Сам Лиев наличие российского гражданства категорически отрицал.

Он также рассказал "Укринформу", что был приглашен в Минобороны в декабре 2021 года, чтобы проводить реформу в вопросах обеспечения жильем военнослужащих. По его словам, Резников знал его лично.

Говоря о заявлении, сделанном им 5 марта 2014 года, что "Крым следует услышать" и "легализовать референдум", Лиев отметил: "Я сказал это в момент, когда речь шла о проведении референдума по одному вопросу – о расширении полномочий АРК в составе Украины. Через день стало известно, что это будет референдум о присоединении к России. Тогда я собрался и уехал из Крыма. За то, что я не поддержал референдум и назвал его незаконным, мне запретили возвращаться в Крым и провозгласили меня персоной нон грата".

В Минобороны же сообщили, что после появления в СМИ публикаций, которые касались предыдущей деятельности Лиева и его заявлений периода 2014 года, в ноябре 2022 года Резников попросил СБУ провести дополнительное психофизиологическое исследование чиновника с применением полиграфа.

Впрочем, по состоянию еще на 2 февраля, то есть до опровержения его российского гражданства, Лиев уже был уволен. В Минобороны подчеркивали, что в ведомстве должны работать исключительно граждане Украины, а в случае установления фактов сокрытия гражданства других стран "меры будут приниматься в соответствии с законом".

Автор:
Тимофей Беспятов