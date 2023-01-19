РФ может отправить в Украину свои проблемные танки "Армата" для пропаганды – британская разведка

Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 "Армата" в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в конце декабря 2022 года на снимках была видна Т-14 на полигоне на юге России: это место было связано с действиями перед развертыванием операции в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако непонятно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

В разведке подчеркивают, что любое развертывание таких танков в Украине, вероятно, будет рискованным решением для РФ и если и будет осуществлено, то в пропагандистских целях.

"В течение 11 лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Изготовлены они, вероятно, лишь в нескольких десятках экземпляров, а командиры вряд ли будут доверять машине в бою", - говорится в сообщении.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.