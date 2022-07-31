РФ перебрасывает силы на юг Украины, но это ей не поможет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем обращении 31 июля заявил, что любые попытки ВС РФ провести перегруппировку и направить, в частности, на юг Украины больше сил, не дадут оккупантам никакого результата.

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"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонщину и Запорожскую область. Но это им там не поможет", — сказал глава. государства.

Он подчеркнул, что ВСУ готовы отразить все атаки кафиров и продолжают давать отпор захватчикам на юге.

"Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять нашу единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - резюмировал Зеленский.

По информации британской разведке, армия страны-агрессора РФ усиливает защиту временно оккупированных территорий украинского юга в ответ на приказ президента Украины освободить его. Это свидетельствует о том, что российские командиры всерьез воспринимают наступление украинских военных.

Отметим, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ за последние несколько недельуничтожили 30 военных логистических объектовстраны-агрессора РФ на территории Украины, в том числе на юге.