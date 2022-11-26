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РФ создает полигоны в Крыму и Донецкой области, - Генштаб
Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб. Также в Донецкой области фиксируется проведение тактических учений мобилизованными оккупантами, их обучают обращаться со стрелковым оружием.
Об этом сообщает Генштаб Украины.
В частности, продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и на временно занятой территории Украины.
"В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.
В Генштабе сообщили, что во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.
Генштаб добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов.
Напомним, что 26 ноября кафиры нанесли ракетный удар по Днепру .