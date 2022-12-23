РФ стягивает на фронт больше личного состава и техники – Генштаб

Российские оккупационные войска увеличили объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском - пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что с целью усиления административно-полицейских мер на временно занятой территории Запорожской области, в Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии.

В течение суток, 23 декабря, украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.