РФ отменила запланированный обмен пленными в последний момент

Украинская и российская стороны договорились об очередном обмене пленными. Он должен был состояться 14 января, но Россия в последний момент отказалась.

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Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Российская сторона никак не объяснила причину отмены договоренности об обмене.

"Враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес. Продолжается жестокая и кровавая война, начатая путинской Россией. Как бы ни враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него очень болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", — добавили в штабе.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.

В Новый год, 31 декабря, Украина вернула из российского плена 140 защитников. Следующий обмен состоялся 8 января, когда домой вернулись 50 защитников.

Недавно также российская сторона согласилась принять списки людей, с 2014 года в плену РФ, и предоставить информацию о них. Также представители РФ опровергли гибель 23 украинцев, считавшихся погибшими.