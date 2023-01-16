РФ вербует в армию иностранцев в обмен на автоматическое гражданство – Генштаб ВСУ

В России вербуют в армию претендующих на получение российского гражданства иностранцев с получением такого гражданства автоматически, заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства РФ, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - говорится в его вечерней сводке.

Также там заявляют, что в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки враждебных Украине вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 миллионов рублей.

"Вместе с тем на полигоне "Кадамовский" Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными", - сообщили также в Генштабе.

По его данным, в первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", постоянно теряющих личный состав в Украине.

Напомним также, что в конце декабря Луганская обладминистрация сообщала, что в оккупированном регионе российские захватчики начали процесс принудительного получения детьми российского гражданства.