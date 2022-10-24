Украина задается вопросом, почему новостная платформа в Южной Африке нацелена на близкого союзника НАТО с российской дезинформацией.

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Украинские власти выразили серьезную обеспокоенность деятельностью Бранко Бркича, серба, иммигрировавшего в Южную Африку, а также газеты Daily Maverick и ее партнера UK Declassified, базирующейся в ЮАР цифровой медиа-платформы.

Об этом рассказал Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник Службы безопасности Украины

UK Declassified претендует на звание единой платформы, освещающей внешнюю политику и разведку Великобритании. Платформа была запущена как часть Daily Maverick, а сейчас работает на отдельном сайте, хоть и остается связанной с платформой. Daily Maverick продолжает хранить архивы рассекреченных материалов Великобритании и продвигать их в своих социальных сетях.

Одним из примеров, на который обратили внимание украинские власти, является сомнительный онлайн-опрос, опубликованный UK Declassified, который имел целью показать, что поддержка Украины в Великобритании падает, в то время как все официальные опросы, проведенные в Соединенном Королевстве показывают, что поддержка британцами союза с Украиной является самой высокой за всю историю.

Недавно газета "Гардиан" опубликовала результаты опроса Yougov Cambridge под названием "Жители Запада не настроены на уступки России в Украине, свидетельствуют данные опроса".

Это одна из нескольких статей, которые Daily Maverick и его партнер, UK Declassified, разместили в 2022 году, которые, как ни странно, точно соответствуют темам дезинформации, распространяемой кремлевскими пропагандистами в российских государственных СМИ и спецслужбах.

В другой статье утверждается, что в ней опубликована записка бывшего посла Великобритании в Москве Родерика Брейтвейта, в которой приводятся выборочные цитаты из вводящего в заблуждение документа 30-летней давности и ставящего под сомнение суверенитет Украины. На самом деле все совсем наоборот. Великобритания была одной из первых стран, признавших независимость Украины, и последовательно поддерживавших ее суверенитет.

Две недавние статьи в UK Declassified, написанные неким Марком Кертисом, прямо обвиняют Великобританию в ведении "опосредованной войны против России", хотя Россия является явным агрессором, вторгшимся в Украину в феврале 2022 года, а Великобритания и НАТО лишь поддерживают оборону Украины.

Некоторые авторы "UK Declassified" являются близкими соратниками Эдварда Сноудена, которому Путин лично предоставил российское гражданство вместе с его женой специальным президентским указом.

Сноуден, как и Бркич и его коллеги из UK Declassified, не создал ни одного репортажа о российских военных преступлениях в Украине.

Девиз Daily Maverick на его сайте и выше UK Declassified – "защищать права человека". Declassified – "защищать правду". Похоже, что это, к сожалению, может быть очень далеко от истины.