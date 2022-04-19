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Российские войска сбросили бомбу на больницу возле "Азовстали" в Мариуполе
По словам бизнесмена и народного депутата Украины Сергея Таруты, под завалами находятся 300 человек, в том числе дети. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию, что в больнице прятались люди.
Народный депутат Сергей Тарута сообщил, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь мощную бомбу на больницу возле завода "Азовсталь", где от обстрелов прятались мариупольцы с детьми. По информации нардепа, под завалами находятся 300 человек.
"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек, среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде! Не хватает слов", – об этом Тарута написал в Facebook.
Он напомнил, что накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских военных, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию о том, что в больнице возле "Азовстали" прятались люди.
“Да, Мариуполь, в частности, зона "Азовстали", под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы”, — написал он.
Напомним, что в Запорожской области начались более интенсивные бои, поэтому закрыто движение между Бердянском и Запорожьем.