Российский инвестор Токарев поздравил украинцев с Днем Независимости с побережья Франции

Инвестор стартапа Reface россиянин Сергей Токарев поздравил украинцев с Днем Независимости с юга Франции — фешенебельного курортного мыса Кап Ферра. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Facebook политического аналитика Александра Кочеткова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На мысе Кап Ферра и в его окрестностях, согласно расследованию "Украинской правды" "Батальон Монако", российскую войну пережидают нардепы от ОПЗЖ, олигархи и крупные бизнесмены, которые покинули Украину накануне полномасштабного вторжения, а некоторые и после. По стоимости курорты на Кап Ферра уступают только Монако.

Кочетков обратил внимание, что 24 августа Токарев пожаловался в Facebook, что не может пройти по Крещатику вживую. Его компания Reface даже презентовала решение для виртуальных прогулок главной улицей Киева. А следом в Инстаграме появилось фото с Кап Ферра, на котором в окружении "артистических друзей" аналитик узнал Токарева. Его опубликовала одна из девушек, сопровождавших Токарева во Франции.

"Наверно, нельзя упрекать гражданина России Токарева в том, что он свободно покидает территорию Украины во время войны. Но это цинизм высшей степени — патриотично поздравлять украинцев своей виртуальной картинкой с Майдана, а в это же время красиво отдыхать на зашкварном курорте. И сетовать, что не смог (побывать на Крещатике — ред.), когда на самом деле не захотел", — написал Кочетков.

Как сообщалось ранее, журналисты нашли у Токарева действующий паспорт гражданина РФ, активы и игорный бизнес на территории страны-агрессора. А также выяснили, что несмотря на то, что последние годы Токарев постоянно живет и работает в Украине, он с 2016 года 172 раза летал в Москву, в том числе 6 раз в оккупированный Крым в обход украинской границы.

Отец Токарева Александр Васильевич Токарев входит в состав попечительского совета российского Межгосударственного союза городов-героев. Этот орган основан в 2004 году для "интеграции России, Украины, Беларуси и Абхазии". Совет возглавляет Павел Бородин — соратник Анатолия Чубайса, которого считали одним из тех, кто привел к президентству Владимира Путина.

С 2016 по 2020 годы Сергей Токарев находился под санкции СНБО: против него было введено 10 ограничений.