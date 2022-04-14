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Российский крейсер "Москва" утонул. Вместе с ним оккупанты потеряли 16 крылатых ракет в Черном море
Российский крейсер "Москва" утонул. Об этом в своем Twitter пишет советник президента Зеленского Алексей Арестович.
"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", — написал Арестович.
В свою очередь главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко на своем Facebook отметил, что вместе с крейсером оккупанты потеряли 16 крылатых ракет в Черном море.
"После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16-ю крылатыми ракетами выведен из строя, находящийся в Черном море суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ уменьшился с 72 до 56", — написал Клименко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва".
Позже Министерство обороны России подтвердило, что крейсер "Москва" горит, однако причины пожара пока устанавливаются.
Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.