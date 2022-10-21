Российскую ботоферму в Днепре организовала представительница местного семейного клана Анна Лемберг, — Кочетков

Вражескую ботоферму, недавно накрывшую СБУ в Днепре, создала Анна Лемберг — местная работница IT-отрасли, внучка бывшего ректора ДНУ Николая Полякова. О ее причастности написал политический аналитик, бывший инженер КБ "Южное" Александр Кочетков.

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Как ранее сообщал глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко, преступники создали почти 10 тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях. Боты разгоняли пророссийскую пропаганду в Украине и Западной Европе. Среди организаторов - днепровская ИТ-шница, которая "продала Родину за российские гонорары".

Как сообщил Кочетков, семья Лемберг хорошо известна в городе. Дед Анны Николай Поляков в 2020 году обвинялся в коррупции. Сама Анна Лебмерг бесплатно использовала инфраструктуру возглавляемого родственником ДНУ для собственных коммерческих проектов - Grow Marketing School и GrantsEasy. Мать Лемберг Татьяна Шевченко в свое время участвовала в выборах ректора ДНУ. Тогда сомнительные pr-инструменты дочери занимались дискредитацией ее конкурентов.

"Такой семейный подряд на три поколения. А то, что семья Лемберг владеет недвижимостью в оккупированном Крыму, куда регулярно ездил муж Анны — просто детский лепет. Потому что за организацию работавшей на агрессора ботофермы фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы", – написал Кочетков.