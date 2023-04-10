Россия до сих пор продолжает принудительную паспортизацию в Украине – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В частности, в городе Токмак российские оккупационные так называемые "власти" сообщили, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что оккупационные власти обещают, что якобы будут возвращать владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельство о рождении.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что на оккупированной территории Херсонской области россияне угрожают местным жителям арестами из-за их отказа получать паспорта Российской Федерации.