Россия доказала, что является государством-спонсором терроризма – Зеленский

Россия своими обстрелами по Украине 23 ноября подтвердила, что является государством-спонсором терроризма. В результате ракетной атаки есть жертвы.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец-то, спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагический – большое количество раненых, есть погибшие", - отметил он и выразил соболезнования близким погибших.

Президент подчеркнул, что работы по восстановлению электро- и водоснабжения уже ведутся. На местах работают энергетики, сотрудники ГСЧС и местные власти.

"Мы все это восстановим, все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - добавил он.

Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Напомним, из-за ракетных ударов в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии. В частности, в это сделали в столице. Из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.