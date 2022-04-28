Россия может признать Приднестровье своей территорией, - эксперт

Политическая цель РФ в Приднестровье — дестабилизация в регионе, которая заденет как Украину и Молдову, так и соседнюю Румынию. Также Кремль может пойти на провозглашение этой территории своей.

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Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет НВ.

По его мнению, провокации последних дней свидетельствуют, что привлечение Приднестровья к военной кампании было изначально в планах Кремля, а реальной целью может быть изменение статуса непризнанной республики, которая формально является автономией в составе Молдовы.

"Для того чтобы признать Приднестровье своей территорией, военные маневры совершенно не нужно начинать. Но если так сложилось, то в копилку побед можно положить и то, что уже сделано. А представлено это как достижение. Референдум они сделают буквально через два дня, а затем за признание Приднестровья голосует Госдума", — считает Сунгуровский.

По его убеждению, в военном плане России ничего не удастся, потому что для этого необходима боеспособная военная группировка. А в непризнанной республике люди без боевого опыта и абсолютно немотивированные воевать.

"Российские миротворцы в Приднестровье" — один неполный батальон и обслуживающий персонал арсенала в Колбасной. Там преимущественно служат местные жители с российскими паспортами. Что касается так называемой армии Приднестровья, то она насчитывает не более 10 тысяч человек, но боеспособен разве что один батальон спецназначения", - отмечает эксперт.

Он считает, что политическая цель последних событий — дестабилизация в регионе, которая заденет как Украину и Молдову, так и соседнюю Румынию.

"Потому это очередная авантюра, рассчитанная на опять-таки шантаж для того, чтобы удерживать часть наших сил на этом направлении — мало ли что произойдет. При малейшей опасности мы стараемся молниеносно реагировать. Россия живет в другой реальности развития геостратегической мысли. Что у них на самом деле в голове — мне сказать трудно. Поэтому создание на территории Приднестровья анклава типа Калининградской области — как один из возможных вариантов", — резюмировал Сунгуровский.

Напомним, Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.

Так, 25 апреля в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.