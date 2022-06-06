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Россия может устроить теракт в Европе, - ЦПД
Аналитики Центра противодействия дезинформации считают, что РФ могут устроить провокацию на территории Европы с использованием оружия, аналогичного тому, которое передают Украине.
Об этом Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщил в своем Telegram.
"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что российская пропаганда дискредитирует руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата рашистам и не приводят к остановке транспортировки оружия. Поэтому к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле", - отмечают в ЦПД.
Напомним, что лидер страны-агрессора России Владимир Путин в очередной раз начал угрожать Украине и заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.