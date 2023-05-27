"Россия ничего не получит и все проиграет". Зеленский анонсировал масштабные пакеты санкций

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще более масштабные санкционные пакеты и сильную с точки зрения сотрудничества с партнерами неделю.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно. Каждый такой человек будет заблокирован, и наши украинские санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", - отметил президент.

По его словам, Киев продолжит санкционные шаги и уже на очереди новые санкционные пакеты – еще более масштабные.

Также Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, которую они оказывают Украине, и анонсировал "сильную с точки зрения сотрудничества с партнерами" следующую неделю.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 51 физическому и 220 юридическим лицам.