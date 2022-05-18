- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия проигрывает, а Путин может стать более опасным, - The Washington Post
Кажется, что кровопролитию на Украине нет конца, и тем не менее волна войны явно смещается против страны-агрессора России.
Об этом пишет The Washington Post.
Ожидалось, что май станет месяцем, когда войска президента Владимира Путина, не сумев взять Киев, перегруппируются на юге и востоке Украины для более мощного наступления, которое будет продвигаться на запад.
"Однако май уже более чем наполовину закончился, и ясно, что этот российский план "Б" тоже дает сбой. Перед лицом жесткого украинского сопротивления, подкрепленного своевременными и массированными поставками западного оружия, Россия отступила из Харькова , второго по величине города Украины, как сообщается, в некоторых районах вплоть до международной границы, которую Путин так хотел стереть", - констатирует издание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Армия РФ отказалась от задачи завершения крупномасштабного окружения украинских военных на востоке Украины, сообщил в воскресенье вашингтонский Институт изучения войны. Теперь, похоже, российские войска сосредоточились на захвате Луганской области.
"И даже это может оказаться за пределами возможностей истощенных, плохо управляемых сил России. Наоборот: более вероятным следующим переломным моментом в этой войне станет расширение украинского контрнаступления, которое вернет под контроль ее законного правительства еще большую часть удерживаемых Россией юга и востока Украины. Несомненно, именно этот результат больше всего усугубит стратегическое поражение г-на Путина, и поэтому сторонники Украины в США, Европе и других странах должны добиваться его в унисон", - пишет The Washington Post.
Поэтому издание считает, что сейчас не время идти на переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией, как предлагали в последние дни Франция, Германия и Италия .
"Их желание сократить эту разрушительную войну — и таким образом ограничить ущерб как для Украины, так и для их собственной экономики — понятно. Их обещания не навязывать Киеву условий, несомненно, имеют благие намерения. Тем не менее, риски снижения давления на Путина, прежде чем он потерпит полное поражение, слишком высокие", - пишет The Washington Post.
Издание ссылается на заявление директора Национальной разведки Аврил Хейнс, которая отметила, что Путин, скорее всего, готовится к длительной войне и не откажется от своих целей. В разведке США не видят жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
По словам Хейнс, более вероятным развитием ситуации в России является "поворот к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", причем последняя фраза является особенно зловещей, учитывая ядерный и химический потенциал России.
По ее словам, Путин лишь использует переговоры, чтобы затянуть время и, похоже, рассчитывает на то, что ЕС и США ослабят санкции на фоне дефицита продовольствия, инфляции и цен на энергоносители, которые будут ухудшаться.
Но лидеры НАТО не должны давать Путину никаких оснований считать, что такая стратегия сработает.
Напомним, американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач российской армии в Украине лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может отдать приказ напасть на Грузию.